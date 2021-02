PENNY DEL: Bremerhaven findet gegen Iserlohn in Erfolgsspur zurück

Bremerhaven ist zurück in der Erfolgsspur © FIRO/FIRO/SID

Das Überraschungsteam Fischtown Pinguins Bremerhaven findet in der Deutschen Eishockey Liga nach einem Durchhänger wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die Norddeutschen siegten bei den Iserlohn Roosters 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) und zogen mit dem zweiten Sieg in vier Tagen in der Nord-Gruppe an der punktgleichen Düsseldorfer EG vorbei auf Platz zwei. (Die Tabellen der PENNY DEL)