Laureus World Sports Awards: FC Bayern, Mercedes und KICKFORMORE nominiert

So ballerte sich Lewandowski zum Weltfußballer

Der Sextuple-Sieger unter der Leitung von Trainer Hansi Flick ist bei den Laureus World Sports Awards in der Kategorie "Mannschaft des Jahres" nominiert.

FC Bayern, Lewandowski und Mercedes hoffen auf Laureus-Award

SPORT1 zeigt alle Nominierungen in der Übersicht:

LAUREUS WORLD SPORTSMAN OF THE YEAR AWARD

LAUREUS WORLD SPORTSWOMAN OF THE YEAR AWARD

Anna van der Breggen (Niederlande, Radsport, Doppel-Weltmeisterin) Federica Brignone (Italien, Ski alpin, Gesamtweltcup-Siegerin) Brigid Kosgei (Kenia, Langstreckenlauf, Siegerin London Marathon) Naomi Osaka (Japan, Tennis, drei Grand-Slam-Siege mit 22 Jahren) Wendie Renard (Frankreich, Fußball, 5. CL-Sieg in Serie mit Olympique Lyon) Breanna Stewart (USA, WNBA, Champion und Finals-MVP)

LAUREUS WORLD TEAM OF THE YEAR AWARD

Argentinien (Rugby-Nationalmannschaft , erster Sieg gegen die All Blacks aus Neuseeland)

FC Bayern München (Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal)

FC Liverpool (1. Meisterschaft seit 30 Jahren unter Trainer Jürgen Klopp)

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team (7. Konstrukteurs-WM-Titel in Serie, Rekord)

Kansas City Chiefs (NFL-Champion 2020, erster Super-Bowl-Sieg seit 1970