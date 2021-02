FC Bayern mit Goretzka und Musiala

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick setzt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend bei Lazio Rom auf Rückkehrer Leon Goretzka. Der Nationalspieler steht wie erwartet in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Goretzka hatte nach überstandener Corona-Erkrankung am Samstag in Frankfurt (1:2) sein Comeback gefeiert.