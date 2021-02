FC Bayern: Pierre Littbarski über Hansi Flick: EIn bisschen wie Kimmich

Littbarski vergleicht Flick mit Kimmich

Als Flick 1990 von München zu den Geißböcken wechselte, habe man ihn mit offenen Armen empfangen, so Littbarski. "Wir haben gehofft, dass wir mit ihm einen Meistertitel holen können, was wir aber nicht geschafft haben. Er hat sehr viel Respekt entgegengebracht bekommen, Skepsis war überhaupt nicht dabei."

Dennoch habe Flick das "Bayern-Gen" nach Köln mitgebracht. "Er war sehr komplett in seiner Rolle, diese Gier immer wieder abzuliefern. Er war so ein bisschen wie Kimmich heute, der versucht, immer besser zu werden. Hansi wusste, was er konnte – und was er nicht konnte. Das ist ganz entscheidend."