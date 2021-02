Doping: Oberstaatsanwalt Gräber fordert Kronzeugenregelung auch im Sportrecht

Zwei Jahre nach der Dopingrazzia in Seefeld schaut Kai Gräber, Chefermittler in der "Operation Aderlass", gespannt auf die Titelkämpfe in Oberstdorf.

Zwei Jahre nach der Dopingrazzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld schaut der Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber gespannt auf die Titelkämpfe in Oberstdorf. "Ich hoffe schon, dass sich etwas verändert hat, auch wenn ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass der Sport sauberer geworden ist", sagte der Leiter der Dopingschwerpunktstaatsanwaltschaft in München und Chefermittler in der "Operation Aderlass" der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Mittwochsausgaben).