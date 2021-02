Michael Groß schlägt "Impfspenden" an Olympia-Teilnehmer vor

Der frühere Schwimmstar Michael Groß hält Impfungen für die Olympiateilnehmer in Tokio für notwendig und schlägt einen bizarren Plan vor: Demnach sollten Impfberechtigte freiwillig den Athleten den Vortritt lassen.

"Andere Impfberechtigte könnten ihr Vorrecht an Sportler 'spenden'. Eine außergewöhnliche Idee in einer außergewöhnlichen Zeit", schrieb der dreimalige Olympiasieger in einem Beitrag auf dem beruflichen Netzwerk Xing.