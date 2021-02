Red Bull will mit Verstappen/Perez Mercedes den Titel abjagen

Als erstes Top-Team hat Red Bull am Dienstag seinen Formel-1-Rennwagen für die Mitte März in Bahrain beginnende Saison vorgestellt.

Ein weiterentwickeltes Auto, dazu endlich ein zweiter Spitzenpilot: Als erstes Top-Team hat Red Bull am Dienstag seinen Formel-1-Rennwagen für die Mitte März in Bahrain beginnende Saison vorgestellt. Wie der Name RB16B andeutet, basiert der neue Bolide auf dem Konzept des Vorjahreswagens RB16, der den zweiten Rang in der Team-Weltmeisterschaft hinter Dauersieger Mercedes erreichte. Red Bull spricht von einem "maßgeblich überholten Biest".