Champions League: Atlético Madrid - FC Chelsea 0:1 - Traumtor von Giroud

Thomas Tuchel bleibt als Teammanager des FC Chelsea ungeschlagen und darf auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen.

Der ehemalige Bundesligatrainer feierte mit den Blues im Achtelfinal-Hinspiel in Bukarest gegen Atlético Madrid einen 1:0 (0:0)-Sieg. Im Rückspiel am 17. März an der heimischen Stamford Bridge haben die Londoner beste Chancen aufs Weiterkommen.