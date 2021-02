Champions League: Lazio Rom - FC Bayern München

Der FC Bayern beendet den negativen Trend der letzten Spiele und bezwingt Lazio Rom in der Champions League dank einer hochkonzentrierten ersten Halbzeit.

Der FC Bayern hat den Negativtrend der letzten Spiele beendet und in der Königsklasse eine starke Vorstellung abgeliefert. Vor allem in der ersten Halbzeit. Beim Achtelfinal-Hinspiel setzte sich der deutsche Rekordmeister bei Lazio Rom mit 4:1 (3:0) durch und hat beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Für die Führung sorgte Robert Lewandowski bereits in der 9. Spielminute, Jamal Musiala (24.) und Leroy Sané (42.) erhöhten noch im ersten Durchgang. Kurz nach der Pause stand es dann 4:0, nachdem Francesco Acerbi einen Treffer von Alphonso Davies nur noch mit einem Eigentor verhindern konnte (47.). Weil die Bayern-Abwehr zwei Minuten später ebenfalls schwächelte, traf Joaquín Correa für Lazio zum Ehrentreffer. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Lewandowski ist mit nun 72 Toren drittbester Torschütze der Champions League. Er stellte den Spanier Raúl in den Schatten (71 Tore). Nur Lionel Messi (119) und Cristiano Ronald (134) rangierten noch vor dem Bayern-Star.

Blackout bei Lazio - Glück für Boateng

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick machte nach zuletzt vor allem in der ersten Halbzeit fahrigen Auftritten einen konzentrierten Eindruck und übernahm früh die Kontrolle. "Wir wollten von Anfang an hellwach sein. Jeder einzelne, das hat man auch gemerkt, war bereit und hatte den Willen, etwas besonderes zu leisten. Deshalb war es auch in dieser Höhe mehr als verdient", sagte der Bayern-Coach nach dem Spiel bei Sky.