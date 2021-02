Overwatch League 2021 mit 4,25 Millionen US-Dollar Preisgeld

Am 16. April kehrt die OWL für die vierte Season zurück und unterteilt die Teams in zwei Divisionen: Ost und West. © Activision Blizzard

So startet die Overwatch League am 16. April in die nächste Runde und besteht aus vier Turnierserien, verteilt über das gesamte Jahr. Dies kulminieren in vier einzelnen Wettkämpfen: May Melee, June Joust, Summer Showdown und Countdown Cup.