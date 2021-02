FC Everton: Planungsausschuss gibt grünes Licht für neues Stadion

Inbegriffen in die Neubau-Pläne sind umfangreiche Investitionen in den Goodison Park, der nach der Fertigstellung des neuen Stadions zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen beherbergen soll. Die Gesamtkosten sollen sich auf 500 Millionen Pfund (rund 580 Millionen Euro) belaufen. Die neue Arena wird am Bramley-Moore Dock direkt an der Flussmündung in die Irische See errichtet und bietet ab 2024 Platz für 52.888 Zuschauer.