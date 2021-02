Gojowczyk überrascht Struff - Siegemund früh raus

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat im Duell mit der deutschen Nummer zwei Jan-Lennard Struff für eine Überraschung gesorgt. Der 31-Jährige aus München, in der Weltrangliste auf Rang 144 geführt, schlug den Warsteiner am Dienstag beim ATP-Turnier in Montpellier mit 6:3, 6:4 in 1:18 Stunden.