Regional- und Landesverbände fordern Lockerungen im Amateurfußball

"Unsere Vereine haben in den vergangenen Monaten einen erfolgreichen Beitrag geleistet, um Kontakte zu reduzieren und Infektionen entgegenzuwirken", sagte DFB-Vize-Präsident Peter Frymuth: "Dieses verantwortungsvolle Verhalten darf bei den Erörterungen der Lockerungen nicht vergessen werden, insbesondere deshalb, weil es in besonderem Maße um Kinder und Jugendliche geht."

DFB setzt sich für Lockerungen ein

Die Präsidentenkonferenz folgt damit DFB-Präsident Fritz Keller und Vize-Präsident Rainer Koch, die sich Ende vergangener Woche mit einem offenen Brief für Lockerungen im Amateursport eingesetzt hatten. Der Amateursport solle "nicht mehr als Teil des Problems, sondern endlich als Teil der Lösung im Sinne der allgemeinen Gesundheitsförderung begriffen werden", so der gemeinsame Tenor.

Um den Standpunkt zu untermauern, führt der DFB eine Untersuchung von mehr als 750 Partien aus dem Profi- und Amateurbereich mit mindestens einem coronaverdächtigen Spieler an. In den entsprechenden Mannschaften seien bis 14 Tage nach dem Spiel keine weiteren Verdachtsfälle festgestellt worden, lediglich in einem Fall waren Zweifel an einer Übertragung während des Fußballspiels nicht gänzlich auszuräumen.