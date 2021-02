David Beckmann folgt Lirim Zendeli in die Formel 2

Auch nach dem Aufstieg Mick Schumachers in die Formel 1 wird im Unterbau der Königsklasse deutsch gesprochen: David Beckmann (Hagen) startet in diesem Jahr für Charouz in der Formel 2, das gab der tschechische Rennstall bekannt. Zuletzt hatte sich bereits Lirim Zendeli (Bochum) einen Platz bei MP Motorsport gesichert. Die Saison beginnt am 27./28. März in Bahrain, die Rennen steigen wieder im Rahmenprogramm der Formel 1.