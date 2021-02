BVB: Hazard, Zagadou und Bürki wieder im Mannschaftstraining

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat am kommenden Spieltag wohl wieder mehr Optionen. Neben Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou ist auch Torhüter Roman Bürki zurück im Mannschaftstraining. "Wir haben das Go bekommen, dass sie voll mittrainieren können", sagte der BVB-Coach am Dienstag: "Jetzt müssen wir das clever steuern, damit wir sie nicht in jeden Zweikampf jagen."