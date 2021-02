Formel 1, Red Bull: Max Verstappen - Vorstellung neuer Bolide

So schaut er aus: Der neue Bolide von Red Bull für die anstehende Formel-1-Saison © twitter@redbullracing

Jetzt kommt in der Formel 1 auch der erste Top-Rennstall aus der Deckung: ( Die Autos der Formel 1 2021: Termine und Zeitplan der Präsentationen ).

Knapp drei Wochen vor Beginn der einzigen Testfahrten vor der Formel-1-Saison in Bahrain hat Red Bull seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2021 mittels Computer-Animationen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Red Bull: Neuer Bolide als Kampfansage an Mercedes

Teamchef Christian Horner hatte bereits Ende des Vorjahres verraten, rund 60 Prozent der Teile am neuen Red Bull seien neu. ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

"Einschneidend in der Technik ist die Veränderung am Unterboden, von dem ein Teil herausgeschnitten wird. Das erzwang ein Umdenken im gesamten Konzept. Deshalb können wir nicht ausschließen, dass Red Bull Racing oder Aston Martin mit einer besseren Lösung auftauchen werden", so Wolff, der besonders den RB16B auf dem Zettel hat. "Sie hatten schon im vergangenen Jahr ein unglaubliches Auto."