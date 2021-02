Oberstdorf-WM: Hüttel hält erneuten Goldregen für unwahrscheinlich

DSV-Funktionär Horst Hüttel hält bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf einen Goldregen wie vor zwei Jahren in Seefeld für unwahrscheinlich.

DSV-Funktionär Horst Hüttel hält bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf einen Goldregen wie vor zwei Jahren in Seefeld für unwahrscheinlich. "Seefeld war außergewöhnlich. Das sollten wir nicht anstreben, das wäre ein Stück weit utopisch", sagte der für das Skispringen und die Kombination zuständige Sportliche Leiter des Deutschen Skiverbandes (DSV) einen Tag vor der Eröffnung der Titelkämpfe am Mittwoch.