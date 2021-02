Deutscher St. Pauli Profi gewinnt FUT Cup #3 in FIFA 21

Drei FIFA-21-Cups wurden gespielt. Zwei Mal schon durften deutsche Spieler jubeln und auch in der dritten Ausgabe des Onlinewettstreits gewann ein deutscher FIFA-Profi.

Während das ersten FIFA-21-Wettbewerbs durfte am Ende Eleftherios "Lefti" Ilias jubeln, der gegenwärtig für die eSports-Abteilung von Borussia Mönchengladbach das Gamepad führt. Beim zweiten Cup dominierte Dylan "DullenMike" Neuhausen und nun, beim dritten Wettkampf, siegte der 20-jährige St.-Pauli-Spieler Mustafa "xMusti19" Cankal.

Grundsätzlich sah es von Beginn an gut für den Pauli-Spieler aus. Aufgrund guter Leistung und erspielter Punkte durfte der Deutsch-Türke bereits im Winners-Bracket starten. Entsprechend fehlten ihm lediglich zwei Siege, um am Ende die Trophäe des Xbox-Champions in Empfang nehmen zu dürfen.