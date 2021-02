MAD-Lions-Besitzer plant 500 Millionen US-Dollar eSports-Anlage

Gegenwärtig arbeitet das Nordamerikanische Unternehmen an verschiedenen Pläne für den Bau einer millionenschweren eSports-Anlage in Kanada.

OverActive baut eSports-Heimat für neue Fans

In einem Interview zum Unterfangen meinte OverActive CEO Chris Overholt, dass damit daran gearbeitet wird, OVA zu einem der führenden Sportsmedien und Unterhaltungsunternehmen des 21. Jahrhunderts auszubauen. Weiter führt er an, dass der geplante Bau als zukünftige Heimat für eine neue Generation von Fans dienen wird.

In der Szene ist OverActive Media keine Unbekannte. Der Konzern besitzt mehrere Teams, in Europa unter anderem die MAD Lions. Die Organisation tritt gegenwärtig in der LEC (League of Legends) an und unterhält auch ein eigenes CS:GO-Roster.