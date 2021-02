"Geschmiedet im Brachland" - Hearthstones neuste Erweiterung

"Geschmiedet im Brachland" lautet der Name der neusten Erweiterung von Blizzards Karten-Klassiker Hearthstone. Das neue Set bringt nicht nur 135 frische Karten in das Spiel, sondern wie immer auch ein neues Schlüsselwort und Mechaniken, die die Meta von Grund auf neu schmieden (...) werden.

Hearthstone-Erweiterung: Willkommen im Brachland

Thematisch dreht sich alles in der neuen Expansion - wie der Name schon sagt - um das Brachland. Eine sonnenverbrannte, gefährliche Gegend, in der es an jeder Ecke neue Herausforderungen zu bewältigen gibt. Ein Ort, an dem allerlei Gesindel haust. Ein Ort, an dem Helden geboren werden.