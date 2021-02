Kroos zweifelt an Ausbootung von Weltmeister-Trio: "Stelle ich jetzt einmal infrage"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (31) hat Zweifel an der Ausbootung des Weltmeister-Trios Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels.

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (31) hat Zweifel an der Ausbootung des Weltmeister-Trios Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels. "Ich glaube, dass man am Ende auch ein bisschen vorausschauend planen muss", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid bei Sky: "Ob der Plan vom Trainer, wie er es damals wollte, bis heute so aufgegangen ist, stelle ich jetzt einmal infrage."