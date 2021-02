Gladbach will Außenseiter-Chance nutzen

Borussia Mönchengladbach will seine Außenseiterchance im Achtelfinale der Champions League gegen Favorit Manchester City nutzen.

Borussia Mönchengladbach will seine Außenseiterchance im Achtelfinale der Champions League gegen Favorit Manchester City nutzen. "Diesen besonderen Abend haben sich die Jungs verdient", sagte Trainer Marco Rose und forderte vor dem Auswärts-Heimspiel in Budapest am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) von seinen Spielern "ganz viel Vertrauen, ganz viel Mut und eine Menge Leidenschaft".