Kreuzband-Verletzung: Saison-Aus für Gregor Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer wird in dieser Saison kein Springen mehr absolvieren. Österreichs Star verletzt sich schwer am Kreuzband.

Der 31-Jährige, der wegen anhaltender Formschwäche nicht für die am Mittwoch beginnende WM in Oberstdorf nominiert worden war, erlitt am Wochenende beim Continental-Cup in Brotterode/Thüringen eine Kreuzband-Verletzung.