BVB: Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou steht vor Comeback

Mislintat als starker Mann? So plant der BVB die Zukunft

Zumindest soll Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou noch in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Wir hoffen, dass wir am Wochenende vielleicht schon mit ihm planen können", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc den Ruhr Nachrichten mit Blick auf die Bundesliga-Partie am kommenden Samstag gegen Arminia Bielefeld. (Bundesliga: BVB - Arminia Bielefeld ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)