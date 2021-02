3. Liga: Wehen Wiesbaden nach Sieg über KFC Uerdingen Vierter

Der SV Wehen Wiesbaden lässt sich im Aufstiegsrennen in der 3. Liga nicht abschütteln. Nach dem Sieg über Uerdingen fehlt nur ein Punkt zum Relegationsplatz.

Die Hessen besiegten zum Abschluss des 25. Spieltags den an vielen Fronten kämpfenden KFC Uerdingen mit 3:1 (3:1) und sind als Tabellenvierter nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt.

Jakov Medic (20.) und Maurice Malone (31., 38.) schossen die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm zum vierten Sieg in Folge. Der KFC war durch Fridolin Wagner (10.) in Führung gegangen und liegt mit 24 Punkten nur dank der besseren Tordifferenz auf einem Nichtabstiegsplatz. In der 86. Minute sah der Uerdinger Tim Albutat Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels.