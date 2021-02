Formel 1: Red-Bull-Berater Marko reagiert auf steile Mercedes-Ansage

Wolff sagte am Montag: "Einschneidend in der Technik ist die Veränderung am Unterboden, von dem ein Teil herausgeschnitten wird. Das erzwang ein Umdenken im gesamten Konzept. Deshalb können wir nicht ausschließen, dass Red Bull Racing oder Aston Martin mit einer besseren Lösung auftauchen werden."

Marko stichelt gegen Mercedes

Der Grazer fängt jetzt schon an, die erste Saisonhälfte zu planen. "Im Gegensatz zu anderen Meldungen habe ich die Informationen, dass der Große Preis von Portugal stattfinden wird", stellt Marko klar. Soll heißen: Nach dem Saisonstart am 28. März in Bahrain fährt die Königsklasse am 18. April in Imola und dann am 2. Mai in Portimao. Auch die folgenden Rennen in Barcelona und Monaco sollen sicher sein. (Rennkalender der Formel 1 2021)