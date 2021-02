Lockerungen im Sport: England will ab 17. Mai bis zu 10.000 Zuschauer zulassen

"Die Drehkreuze in unseren Sportstadien werden sich wieder drehen", sagte Johnson. Der letzte Spieltag in der Premier League findet am 23. Mai statt und damit knapp eine Woche nach dem Stichtag. Bei der Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) sollen in Londoner Wembley-Stadion sieben Spiele ausgetragen werden, darunter die beiden Halbfinals und das Endspiel.