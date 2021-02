Bundesliga: RB Leipzig besserer Meister als FC Bayern - Kolumne Tobias Holtkamp

Weil auch Bremen im Schlussspurt die Puste ausging (1:2 gegen Frankfurt am 33. Spieltag), jubelten am Ende die jungen Wilden aus Stuttgart © Getty Images

PLATZ 8 - 1971, BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3 Punkte): Gladbach gewann am letzten Spieltag 4:1 in Frankfurt (Tore: Günter Netzer, r., Horst Köppel und zweimal Jupp Heynckes, l.) und entriss den Bayern tatsächlich noch den Titel - weil der FCB als Tabellenführer 0:2 in Duisburg verlor © imago

PLATZ 6 - 1986, FC BAYERN (9 Tore): Vom 2. bis 33. Spieltag führte Bremen die Tabelle an, versemmelte aber am vorletzten Spieltag die vorzeitige Meisterschaft durch ein 0:0 gegen Bayern © Getty Images

Michael Kutzop - sonst ein sicherer Schütze - setzte für Werder dabei auch noch in der Schlussminute einen Elfer an den Pfosten. Am letzten Spieltag siegte der FCB 6:0 gegen Gladbach, Bremen verlor 1:2 in Stuttgart - und damit auch den Titel © Getty Images