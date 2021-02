Darts: Unibet Premier League 2021 startet im April ohne Zuschauer

Die Unibet Premier League of Darts 2021 nimmt weiter Formen an. Die PDC gibt bekannt, wann das Event startet und wie die Planung bezüglich Zuschauern ist.

Die Unibet Premier League of Darts ( alle Spieltag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) startet auch 2021 ohne Zuschauer. Das gab die PDC am Montag bekannt.

GERWYN PRICE (Wales): Verpasste in den vergangenen beiden Jahren als Fünfter jeweils knapp die Playoffs. Für den exzentrischen Waliser und neuen Weltmeister wird es die vierte Teilnahme an der Eliteliga des Darts © Imago

PETER WRIGHT (Schottland): Hat schon viele große Turniere gewonnen, die Premier League fehlt jedoch noch in der Sammlung von "Snakebite". Scheiterte 2020 im Halbfinale an Nathan Aspinall © Imago

JOSÉ DE SOUSA (PORTUGAL): Mit seinem Triumph beim Grand Slam sorgte "The Special One" für eine Sensation. Trotz Weltranglistenposition 15 darf sich der Portugiese erstmals in der Premier League beweisen. Seine Nominierung ist etwas überraschend © Imago

Der 46-Jährige qualifizierte sich zuletzt fünf Mal in Folge für die WM (2017-2021), sein bestes Resultat war das Erreichen der 3. Runde. Im vergangenen Dezember scheiterte er mit 3:4 knapp an Joe Cullen © Imago

Der verbleibende zehnte und letzte Platz ging an den Sieger beim Masters in Milton Keynes - und damit an Jonny Clayton (l.), für den es der erste fixe Start in der Premier League ist. SPORT1 zeigt die Teilnehmer 2021 © Chris Dean/PDC

2021 gehen also wieder zehn fixe Spieler an den Start. Dabei müssen die beiden Tabellenletzten nach dem 9. Spieltag ("Judgement Night") die Segel streichen. Die verbliebenen acht bestreiten sechs weitere Spiele. Die Top Vier qualifizieren sich schließlich für das Halbfinale © Imago

Im Frühjahr soll die 17. Auflage der Unibet Premier League of Darts gestartet werden. Anders als in den vergangenen beiden Jahren wird es 2021 keine Herausforderer geben. Im Vorjahr schaffte es nur ein Challenger gegen einen gesetzten Spieler zu gewinnen (Luke Humphries gegen Gary Anderson). Die Rückkehr zum alten Format bedeutet auch keine weitere Chance für den Shootingstar des Vorjahres Fallon Sharrock (Bild) © Getty Images

Darüber hinaus veröffentlichte der internationale Darts-Verband die ersten Termine. Wie in der Endphase der Ausgabe 2020 werden auch dieses Jahr mehrere Spieltage in einer Woche ausgetragen.

Judgement Night steigt am 22. April

Alle bereits terminierten Spieltage steigen in der Marshall Arena in Milton Keynes. Los geht es am Montag, 5. April. Bis Freitag, 9. April werden täglich weitere vier Spieltage ausgetragen.

Die Spieltage 6 bis 9 inklusive der Judgement Night, in der die beiden am schlechtesten platzierten Spieler rausfliegen, sind für 19. bis 22. April angesetzt.

Premier League 2022 gastiert wieder in Berlin

Dafür hat die Professional Darts Corporation bereits alle Termine für die Saison 2022 bekannt gegeben. Auftakt ist am Donnerstag, 3. Februar in Cardiff.

Der 4. Spieltag am 24. Februar steigt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Am 26. Mai wird der Premier-League-Champion 2022 in Newcastle gekrönt.