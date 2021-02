Rainbow Six Siege: Sprengstoff to go - Das kann Flores

Flores der Meisterdieb wird der nächste Operator in Rainbow Six Siege © Ubisoft

Mit Blick auf das sechste Jahr in Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six Siege gibt es auch einen neuen Operator zu begutachten. Flores der Meisterdieb lässt es krachen.

Wie es um das neue Jahr in Rainbow Six Siege steht und was es mit "Crimson Heist" auf sich hat, haben wir euch in einem separaten Artikel zusammengefasst. Nun folgt ein erster Blick auf den neuen Operator Santiago "Flores" Lucero.