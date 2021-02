Champions League: Lazio Rom - FC Bayern live heute im TV, Stream, Ticker

Und auch Hansi Flick wischte die vielfältigen Alltagssorgen vor der Reise in die "ewige Stadt" beiseite. "Die Champions League ist für uns eine besondere Sache, das sind besondere Spiele. Da erwarte ich auch, dass die Mannschaft besonders motiviert ist", sagte der Trainer vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom am Dienstag bestimmt.

Formschwäche hin, personelle Probleme her: Der italienische Spitzenklub um den Ex-Dortmunder Ciro Immobile soll beim neuerlichen Gipfelsturm nur ein Zwischenschritt sein. Vorstand Oliver Kahn sieht "eine sehr gute Chance, dass wir in dieser Saison sehr weit kommen". Und auch Sportchef Hasan Salihamidzic hat schon das Finale am 29. Mai in Istanbul im Blick, wenn er sagt: "Diese Mannschaft ist in der Lage, eine Ära zu prägen." (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)