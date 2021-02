Ronaldinhos Mutter stirbt nach Corona-Infektion - Messi und Neymar fühlen mit

Die Mutter des ehemaligen Weltmeisters Ronaldinho ist verstorben. In den Social Media sprechen die Stars ihm ihre Anteilnahme aus.

Dona Miguelina Elói Assis dos Santos war im vergangenen September nach einer Coronainfektion in ein Krankenhaus in Porto Alegre eingeliefert worden, das sie wegen durch die Krankheit verursachten Komplikationen nicht mehr verlassen konnte. Am Samstag verstarb sie im Alter von 71-Jahren.