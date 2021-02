Bayern bei Lazio: Goretzka in der Startelf - Süle angeschlagen

Hansi Flick plant nach dem starken Comeback von Leon Goretzka in Frankfurt bei Lazio Rom am Dienstag mit dem Nationalspieler für die Startelf.

Hansi Flick plant nach dem starken Comeback von Leon Goretzka in Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel von Bayern München in der Champions League bei Lazio Rom am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) mit dem Nationalspieler für die Startelf. "Er wird von Anfang an spielen", sagte Flick über Goretzka.