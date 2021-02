Eisschnelllauf: Keine Sanktion für Sprinter Dufter nach klärendem Gespräch

Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) hat einen schwelenden Konflikt zwischen dem Präsidium um Matthias Große und einer Athletengruppe um Sprinter Joel Dufter beigelegt. Bei einem Gespräch am vergangenen Mittwoch seien "alle offenen Fragen grundlegend erörtert und beantwortet" worden, hieß es in einer DESG-Mitteilung am Montag. Auch Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) waren bei der virtuellen Gesprächsrunde anwesend.