FC Liverpool: Klopp-Team von Ausfällen geplagt - Reds mit 18 Abwehr-Pärchen

Das sagt Klopp zur vierten Heimpleite in Folge

Der FC Liverpool wird in der Abwehr von extremen Verletzungspech geplagt. Jürgen Klopp probiert deshalb munter durch. SPORT1 listet alle eingesetzten Duos auf.

Das Verletzungspech des FC Liverpool in dieser Saison ist zweifelsohne rekordverdächtig - und ein wichtiger Grund, warum das Team von Trainer Jürgen Klopp aktuell nur auf Rang sechs in der Premier League liegt. ( Spielplan und Ergebnisse der Premier League )

Begonnen hat alles im Oktober mit dem Derby beim FC Everton, als sich Abwehrstar Virgil Van Dijk bei einem rüden Foul von Everton-Torwart Jordan Pickford am Kreuzband verletzte. Dies sollte jedoch nur der Anfang einer unglaublichen Verletzungsmisere sein.

Im November erwischte es van Dijks anfänglichen Nebenmann Joe Gomez, der wegen einer Knieverletzung wohl ebenfalls nicht mehr in dieser Saison zum Einsatz kommen wird. Anfang Februar verloren die Reds dann auch noch den Ex-Schalker Joel Matip wegen einer Knöchelverletzung für den Rest der Saison. ( Tabelle der Premier League )

Klopp testet munter durch

Klopp muss in dieser Saison in der Innenverteidigung daher oft umstellen und testet ständig neue Duos. Dabei müssen auch Mittelfeldspieler immer wieder hinten aushelfen, da Klopp die Abwehrtalente aus dem eigenen Nachwuchs nicht dauerhaft gegen Gegner auf höchstem Niveau bringen kann.

SPORT1 listet die Duos in der Reihenfolge auf, in der sie zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz gekommen sind: