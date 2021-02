Christoph Metzelder: Anklage zugelassen - Verfahren gegen Ex-Nationalspieler

Christoph Metzelder muss sich in einem Hauptverfahren vor dem Amtsgericht Düsseldorf verantworten © Imago

Dies teilte das Gericht am Montag in einer Pressemitteilung mit, der Beginn der Hauptverhandlung ist für den 29. April terminiert.

Der 40-Jährige muss sich "wegen des Unternehmens, einer anderen Person Besitz an kinderpornographischen Schriften zu verschaffen, in 29 Fällen und Besitzes kinderpornographischer und jugendpornographischer Schriften in einem weiteren Fall" verantworten.