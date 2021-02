Sportwetten: FC Bayern Favorit, Gladbach Außenseiter

Klub-Weltmeister Bayern München hat sehr gute Aussichten, das Viertelfinale in der Fußball-Champions-League zu erreichen, dagegen droht Borussia Mönchengladbach das Aus in der Runde der letzten 16: Trotz der Bundesliga-Niederlage in Frankfurt ist der FC Bayern für Sportwettenanbieter bwin in der K.o.-Runde in der Königsklasse Favorit gegen Lazio Rom.