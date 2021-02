Schalke 04 könnte schon zu Ostern aus der Bundesliga absteigen

Noch klammern sie sich bei Schalke 04 an den letzten Strohhalm der Hoffnung.

Es war die zehnte Schalker Niederlage in dieser Bundesliga-Saison mit mindestens drei Toren Unterschied. Einen einzigen Sieg konnten die Königsblauen in dieser Spielzeit einfahren.

Gross glaubt noch an das Wunder

So steigt Schalke an Ostern ab

Bis es so weit ist, dauert es aber noch einige Wochen. SPORT1 hat die nächsten Spieltage etwas genauer unter die Lupe genommen und berechnet, dass selbst bei weiteren vier Niederlagen in Serie gegen Stuttgart, Mainz, Wolfsburg und Mönchengladbach der Abstieg definitiv noch nicht feststeht.

Erst am 27. Spieltag könnte die Schalker Ära in der Bundesliga frühestens für mindestens eine Saison vorbei sein. Dann treten die Knappen zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an.