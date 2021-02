Anzeige

Frauen-CL: Wolfsburg spielt in Ungarn gegen LSK Kvinner Wolfsburg-Spiel steigt in Ungarn

Alexandra Popp und Co. reisen nach Ungarn © AFP/SID/GABRIEL BOUYS

SID

Auch im Europapokal der Frauen müssen Ausweichspielorte her: Der VfL Wolfsburg spielt in der Champions League in Ungarn gegen LSK Kvinner.

Auch im Europapokal der Frauen müssen Ausweichspielorte her: Wegen der Corona-Reisebeschränkungen tragen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ihr Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen LSK Kvinner nicht in Norwegen, sondern in Ungarn aus.

Wie der deutsche Double-Gewinner und Vorjahresfinalist am Montag mitteilte, findet die Begegnung am 10. März (14.00 Uhr) im Gyirmoti Stadion in Györ statt.

Anzeige