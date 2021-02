Neuhaus rechnet sich Chancen gegen City aus

Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus rechnet sich im Achtelfinale der Champions League mit Borussia Mönchengladbach Chancen gegen den Favoriten Manchester City aus. "Wir müssen uns auch vor Manchester City nicht verstecken", sagte Neuhaus vor dem Auswärts-Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Budapest im kicker-Interview: "Wenn wir zweimal an unserem Maximum spielen, dann haben wir eine gute Chance, weiterzukommen."