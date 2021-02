Dota2: DPC Europa - Woche 5: Weltmeister OG muss zittern

Am vorletzten Spieltag der DPC Europa hat OG gegen Liquid einen Matchball liegen lassen... © OG

Die fünfte Woche der DPC Europa brachte im Tabellenkeller Gewissheit: High Coast Esports (HCE) und Vikin.gg stehen als Absteiger fest. Oben bleibt es weiterhin spannend. Vier Teams streiten sich um die drei verbliebenen Major-Plätze. Secret gibt sich auch in Woche Fünf keine Blöße.

DPC Europa - Woche 5: Vier Teams kämpfen um drei Plätze

Tundra Esports und Vikin.gg hatten in Woche Fünf den wichtigen Doppelspieltag vor sich. Gleich zu Beginn musste Tundra eine herbe 0:2-Niederlage gegen Nigma hinnehmen und verlor somit gegen einen direkten Tabellennachbarn. Das zweite Match konnte gegen Vikin.gg gewonnen werden, womit sie deren Abstieg besiegelten. Denn auch in ihrem ersten Match gegen Alliance wurde Vikin.gg mit 1:2 übermannt.

Nicht wirklich erwähnenswert war die Partie Secret gegen HCE - Erster gegen Letzter. Auch mit einem Sieg gegen den Ligaprimus hätte HCE viel Glück gebraucht, um am letzten Spieltag den Abstieg zu verhindern. Secret deklassierte ihre Gegner jedoch und machte einen Klassenunterschied klar erkennbar. Für HCE geht es damit nächste Saison in Liga 2 (Lower Division) weiter.

Die Spitzenpartie der Woche war Liquid vs. OG. Partie Eins war von einem bärenstarken Yeik "MidOne" Nai Zheng geprägt, der auf Monkey King die Partie schulterte und OG in Führung brachte. Topias Miikka "Topson" Taavitsainen zeigte einmal mehr, wie kreativ OGs Midlaner sein kann und spielte einen Earth Spirit in der Mitte, mit dem er viel Freiraum für MK und den Offlane-Alchemist schaffte.