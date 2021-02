Offener Brief von Turntrainerin Frehse an Sportausschuss-Mitglieder

Zwei Tage vor der Sitzung des Bundestagssportausschusses hat sich Gabi Frehse mit einem Offenen Brief an die Ausschuss-Mitglieder gewandt.

Zwei Tage vor der Sitzung des Bundestagssportausschusses am Mittwoch (14.00 Uhr) in Berlin hat sich die derzeit freigestellte Kunstturn-Trainerin Gabi Frehse mit einem Offenen Brief an die Ausschuss-Mitglieder gewandt. Erster Tagesordnungspunkt der Sitzung ist die aktuelle Situation am Bundesstützpunkt Chemnitz.