Rocket League Winter Major: BDS macht es spannend

Guild Esports brilliert beim Winter Major

Eigentlich sah alles nach dem üblichen Verlauf für Guild Esports aus. In der ersten Runde stand eine Führung von 2:0 über Dignitas zu Buche, das Resultat war ein Reverse Sweep und der Gang ins Losers' Bracket. Dort angekommen, begann aber eine kaum zu erwartende Wiederauferstehung des so verheißungsvollen Teams, das nach dem Weggang von Scrub Killa versucht, zu sich zu finden.

Gegen das spanische Team Queso ging es hin und her, ehe Guild auf dem Champions Field den Sieg sicherte. In der folgenden Runde klingelten erneut die Alarmglocken. Eine 2:0-Führung über Galaxy Racer, zwei Niederlagen und die Angst vor dem Knockout. Erstmals seit langer Zeit widerstand Guild diesem Druck aber und gewann schlussendlich mit 2:1 auf der finalen Map. Nach einem durchaus überzeugenden Sieg über Oxygen Esports folgte ein regelrechter Ritt auf der Rasierklinge gegen das stark favorisierte Team Vitality.

Team BDS holprig und meisterlich

Die Moderatorin Phylicia "Flitzi" Whitney und die Kommentatoren Alexander "schlaum" Schuster und Fabian "Sitoki" Sieroka trauten LIVE auf SPORT1 und eSPORTS1 ihren Augen nicht. Team Vitality dominierte die Series in den ersten vier Partien nach Belieben und gab dabei lediglich ein Game unglücklich ab. So kurz vor dem erhofften Bracket Reset fand Topfavorit BDS allerdings zurück in die Spur. Einem 4:2 auf Wastenland ließen sie einen weiteren Sieg in Neo Tokyo folgen - Champions Field.