NBA2K21 MyTeam: "Age of Heroes" - Season 5 ist online!

Im MyTeam-Modus von NBA2K21 brach vergangenen Freitag ein neues Zeitalter an: "Age of Heroes" lautet der Titel der nunmehr schon fünften Saison des beliebten Karten-Spielmodus der Basketballsimulation.

Für die Spieler bedeutet dies, dass der Grind wieder von vorne losgeht. Alle in der letzten Saison gesammelten XP sind dahin, der Seasonpass ist wieder auf Null gesetzt - und genau darin liegt der Reiz: Mit der Nullsetzung kommen auch wieder 40 neue Belohnungen in das Game, die die Spieler durch das simple Abarbeiten von einzelnen Basketballspieler-Agenden erfarmen können.

Neben Packs, Tokens und der Slotmachine in Form des Hochhauses gibt es auch dieses Mal neun Belohnungsspieler, die über den Seasonpass erhältlich sind. Den Season-5-Hauptpreis stellt David Robinson mit einer Gesamtwertung von 98 dar. "The Admiral" ist damit der Nachfolger von Kawhi Leonard und kann mit dem Erreichen von 150.000 XP seiner Sammlung hinzugefügt werden.

Die Spurs-Legende wird dabei vor allem in der Defensive, im Rebounding und natürlich auch im Post-Play ein ziemliches Beast sein. Inwiefern der Pivot auch von außerhalb der Dreierlinie effektiv abschließen kann, ist noch nicht ganz klar. Robinson besaß seinerzeit zwar ein weiches Händchen aus der Mitteldistanz, vom Perimeter schoss der 2.16m-Koloss aufgrund des damaligen Spielverständnisses aber kaum. Orientiert man sich aber an seiner schon erschienen 93-Diamond-Version und dem damit verbundenen 77er-Wert im Dreier, könnte es durchaus sein, dass die 98er-Version auch über einen (sehr) guten Distanzwurf verfügt.

NBA2K21 - Season 5: Ein Quantum Superhelden-Gefühl

Auffällig am neuen Pack ist, dass sieben der 20 Karten in einem anderen - namentlich "Golden" oder "Modern Age" - Design daherkommen als der Rest. In gewisser Weise erinnern diese Spezialkarten an die Superhelden-Comics von Marvel und DC.