Ligue 1: Niko Kovac gewinnt mit Monaco bei PSG - und wird von der Presse gefeiert

Kovac schlägt PSG! Monaco watscht Mbappé und Co. ab

Nach dem Sieg mit Monaco bei Paris Saint-Germain feiert die französische Presse Niko Kovac. Sein Team erinnere bereits an die Meister-Mannschaft von 2017.

Zehn Spiele hatte AS Monaco in der Ligue 1 nicht verloren, doch die vorläufige Krönung dieser Erfolgsserie war der 2:0-Sieg am Sonntag im Parc des Princes gegen Paris Saint-Germain.