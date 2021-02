Italien-Talent Alessandro Arlotti wechselt an die Harvard University

Alessandro Arlotti (r.) wechselt an die Harvard University © Imago

Dass ein Fußball-Talent schon in jungen Jahren mehrfach das Team wechselt, ist nicht ungewöhnlich. Dass ein begabter italienischer Nachwuchs-Kicker an eine prestigeträchtige Universität in den USA wechselt, ist dagegen alles andere als alltäglich.