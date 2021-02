Valorant: Alliance, NiP und Co. erreichen VCT EU Masters

Die ersten vier Teams aus Europa stehen für die VCT EU Masters fest © Ninjas in Pyjamas

Die ersten vier europäischen Teams der VCT EU Masters stehen fest. In der Challengers-Phase 2 scheiterten ein weiteres Mal die europäischen Schwergewichte G2 und Fnatic.

Die ersten vier Teams aus Europa und Nordamerika haben sich für die VCT EU Masters qualifiziert. Auch in den EU Masters wird es wieder drei Stages geben an deren Ende nur die zwölf besten Teams der Welt zum Champions-Event vorrücken.

VCT: Die Gewinner der EU- und NA-Challengers-Events

In Europa haben sich Alliance, Ninjas in Pyjamas, FunPlus Phoenix und Team Heretics für die EU Masters qualifiziert. Alliance hat sich gegen den Stage-1-Gewinner Wave Esports mit 13-9 und 17-15 durchgesetzt. Monkey Business wurde seit ihrem Stage-1-Gewinn von OG übernommen, scheiterte nun aber an Team Heretics deutlich mit 13-6 und 13-7. NiP und FPX bestätigten gegen G2 Esports und Fnatic ihre guten Leistungen und fegten die Schwergewichte vom Schlachtfeld.