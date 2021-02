Champions League: Miroslav Klose vergleicht Robert Lewandowski und Ciro Immobile

Es ist nicht nur das Duell des Titelverteidigers mit einem formstarken Herausforderer - es ist auch das Duell zweier Tormaschinen. Auf der einen Seite Weltfußballer Robert Lewandowski, der in der Königsklasse im laufenden Wettbewerb bisher in vier Spielen drei Tore erzielte, auf der anderen Seite Ciro Immobile, der in ebenso vielen Partien sogar schon fünfmal traf (Champions League am Dienstag: Lazio Rom - FC Bayern um 21 Uhr im LIVETICKER).