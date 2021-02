Timo Werner über den FC Chelsea, Löw und eine mögliche Müller-Rückkehr

Für Timo Werner waren es turbulente Anfangsmonate in London.

Nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea im vergangenen Sommer hatte die Zeit beim neuen Klub zunächst erfolgreich begonnen. Bis zum 12. Spieltag gelangen Werner wettbewerbsübergreifend immerhin acht Treffer. Doch im Anschluss folgte der Leistungseinbruch, der 24 Jahre alte Stürmer blieb in 14 Premier-League-Spielen am Stück ohne Tor. Eine Phase, in der die britischen Boulevardblätter hart mit Werner ins Gericht gingen.