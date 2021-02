Biathlon-WM: Sportdirektor Bernd Eisenbichler mit Leistungen unzufrieden

Nur zwei Medaillen in zwölf Rennen: Die deutschen Biathleten bleiben bei der WM in Pokljuka hinter den Erwartungen zurück und sorgen für Unzufriedenheit.

Speziell Franziska Preuß, die alle sieben WM-Rennen bestritt, überzeugte mit starken Leistungen. Als einzige Athletin kam sie als Fünfte (Verfolgung), Sechste (Massenstart), Siebte (Einzel) und Achte (Sprint) in allen Einzel-Rennen in die Top 8.

DSV-Sportler "knapp an Medaille dran"

In Zukunft müssten die deutschen Biathleten "noch konstanter durch die Saison kommen, auch in Vorbereitung auf so ein Großevent", sagte der Bayer: "Da haben wir einiges an Arbeit vor uns."